Un limpiafondos es un equipo para limpiar el fondo de las piscinas. Pueden ser hidráulicos (aspiración o presión), o eléctricos.

El modelo más básico, normalmente designado como "manual", se trata de una manguera que, conectada a una toma especial de aspiración (toma de limpiafondos) o bien a un skimmer, recoge la suciedad del fondo gracias a un cepillo o recogedor que se pasa manualmente, normalmente con una pértiga para dirigirlo. La fuerza de aspiración la da la bomba de la depuradora.

Los modelos hidráulicos semiautomáticos, tipo Baracuda, Polaris, etc, disponen de distintos sistemas que, gracias a la fuerza del paso del agua, realizan un movimiento autónomo evitando tener que depender de la acción del hombre para desplazarse por el fondo y paredes de la piscina, consiguiendo coberturas desde el 50 al 99%

Los modelos hidráulicos de aspiración son mucho más conocidos y usuales en el mercado gracias a un precio más asequible y a la sencillez de uso, sin necesidad alguna de preinstalación. La marca lider en este segmento, Baracuda, de Zodiac, se caracterizan por la utilización de sistemas de diafragma, actualmente con tecnología DiaCyclone. Otos fabricantes y modelos, como Hayward, Astral, Kokido, se basan en sistemas de péndulo. Son conocidos como Manta, Pulpos... En todos los casos, movimientos aleatorios y sin control alguno. Dependiendo de modelo y fabricante, se consigue ofrecer limpieza o paso por paredes (el paso por paredes NO garantiza la limpieza).

Los modelos hidráulicos de impulsión o presión, con una eficacia y cobertura muy superior a todos los demás sistemas, consiguen coberturas totales de la piscina (excepto escalones, como cualquier otro sistema). Se basan en la impulsión a presión de agua limpia gracias a la instalación de una bomba de presión en el circuito hidráulico de la piscina, alimentada por el propio agua tratada por el filtro, conduce esta agua por la línea de limpiafondos, convertida mediante un sencillo bypass en impulsión. Esta tecnología está liderada mundialmente por Polaris, de Zodiac, con sus modelos P280 y P3900. Ambos modelos cuentan con filtro de residuos propios, de forma que evita el consumo de agua y manipulación en lavado de filtros de arena de la depuradora. Coberturas totales, distribución del agua tratada química y térmicamente, autonomía total, posibilidad de no sacar del agua en todo el año... Actualmente también comercializa modelos parecidos Pentair.

Los modelos eléctricos, con una mayor presencia en el mercado en estos últimos años ( < 2015), funcionan con motores protegidos y alimentados por energía eléctrica, a 12 o 20 voltios. Pueden ser de dos o tres motores, tracción directa o bien por correas y orugas, simples o 4wD (4x4), filtros rígidos, tela o cartucho... con mando a distancia o no, carro de transporte, posibilidad de conexión temporizada, para trabajar fondo solo o fondo y paredes... Básicamente se caracterizan por su total autonomía, sencillez de utilización y capacidad de retención de la suciedad en filtro propio, consiguiendo también evitar bastantes limpiezas de filtros de arena y, por tanto, consumo y tiempo. El movimiento de estos equipos viene detgerminado mediante software de fábrica, permitiendo tener una óptima cobertura en la mayoría de las piscinas. No son aptos para dejar de continuo en la piscina. Básicamente existen dos tecnologías, la Standdard, y tecnología Vortex, de Zodiac. Principales fabricantes, Maytronic, Aquatron (Fluidra), Hayward y Zodiac. A pesar de existir una casi infinita variedad de equipos distintos en el mercado, realmente cada fabricante tan solo dispone de 3 o 4 modelos, que luego personaliza con colores y nombres distintos, aunque no dejan de ser el mismo producto. Así, normalmente cada uno de ellos cuenta con un modelo de fondo solo, otro de fondo y paredes, y otro de fondo y paredes con mando a distancia. Existen diferentes tipos de limpiafondos para diferentes tipos de piscinas.